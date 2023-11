Pijnlijk realisme dringt door bij fiere kampioen: "We moeten niet naar boven kijken in het klassement"

Het gaat Antwerp niet voor de wind dit seizoen. De landskampioen en bekerwinnaar heeft moeite met het systematisch winnen van wedstrijden en ziet de kloof met de top van het klassement alleen maar groter worden.

Ook op het veld van STVV kon Antwerp niet met de drie punten gaan lopen. De Great Old kwam in de eerste helf 1-0 achter maar wist toch nog een punt uit de brand te slepen. En zo sputtert de motor toch opnieuw nadat Antwerp voor de interlandbreak won van Standard en Racing Genk.

"De motor sputtert niet maar er vallen te veel punten uit de wagen die we moesten meepakken", reageerde trainer Mark Van Bommel vrijdag na het gelijkspel. "Nu hebben we 24 punten, dat zijn er minstens 6 te weinig", vindt hij.

Kloof Union

Voor de wedstrijd van leider Union tegen KAA Gent volgt de Great Old al op 10 punten van de leider. "Niet nog meer punten verliezen in de achtervolging", was een van de quotes van Van Bommel voor het treffen met STVV. Enkele dagen later lijkt het toch te zullen gebeuren. En dus moet Antwerp de doelstelling een beetje bijschaven.

Bibberen voor top 6?

"We moeten naar de andere kant kijken nu", oordeelde Vincent Janssen. "De top 6 halen is nu het doel want er staan een paar ploegen net buiten te popelen om erin te komen. In de play offs kan veel gebeuren, dat zagen we vorig jaar al", aldus Janssen.

Even later herhaalde Van Bommel die doelstelling in de persconferentie: "Je wil een winnen, een reeks neerzeetten. Maar dan moet je constant zijn. Nu is het zaak om bij de 6 te zitten en dan pas naar boven te kijken."