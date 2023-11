Filip Joos verrast: "Dan komt Dries Mertens toch nog in aanmerking voor EK"

Dries Mertens is sinds de komst van Domenico Tedesco geen Rode Duivel meer geweest. Toch ziet Filip Joos nog een mogelijkheid om hem op het EK te zien.

Het feit dat hij in Turkije speelt zou wel eens kunnen meespelen in het feit dat Dries Mertens niet meer in aanmerking komt voor de nationale ploeg, zo liet Filip Joos weten in Extra Time. “Turkije is niet een van vijf grote competities. De wedstrijden van Galatasaray komen minder in beeld”, vertelt de presentator.

“Maar we zien hem wel in de Champions League op Manchester United heel slim een penalty forceren, waardoor Galatasaray daar dit seizoen nog ging winnen. Het is niet dat hij uitgerangeerd is. Ik blijf veel respect hebben voor de voetballer Dries Mertens.”

Volgens Joos is er zelfs nog een waterkansje om Dries Mertens op het EK in Duitsland te zien. “Ik blijf ook denken dat mocht er iets gebeuren met Lukaku en Openda, dat Mertens dan nog in aanmerking komt. En daar hoopt hij tóch nog een heel klein beetje op, dat is ook mooi.”