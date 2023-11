Vanhaezebrouck zag het met lede ogen aan: "Daarmee kan je zelfs niet basketten"

KAA Gent speelde 1-1 gelijk tegen Union SG in de topper op zondagmiddag. De Buffalo's speelden een gretige eerste helft, maar vielen na de koffie wat terug. Het was dan ook geen makkelijke interlandbreak voor Hein Vanhaezebrouck.

Hyunseok Hong kwam lichtgeblesseerd terug van zijn interlandverplichtingen bij Zuid-Korea, ook Watanabe, Tissoudali, Fadiga en Fortuna maakten verre verplaatsingen. Bovendien waren er voor Fofana, Lagae en Fernandez-Pardo verplichtingen bij de Belgische jeugdploegen.

Watanabe, Tissoudali, Fadiga, Fortuna en Fofana speelden bovendien nog op dinsdag hun tweede interland uit de break. "Dat is het lot van veel internationals hebben. De meesten moesten dinsdag nog spelen en dus waren ze pas donderdagavond terug bij ons", aldus Hein Vanhaezebrouck daarover na het gelijkspel tegen Union SG.

Interlandverplichtingen

"We konden dus met velen maar twee dagen trainen, dat was niet ideaal. Gift Orban had bovendien een tik gekregen van Delaney tegen Anderlecht en Pieter Gerkens is onlangs vader geworden. Veel volk hadden we dus niet op training."

"Het is moeilijk trainen met acht veldspelers. Daarmee kan je zelfs nog niet basketten, want dan moet je ook met tien zijn." Het is andermaal de vraag: hoe gaan ze dat bij de Buffalo's oplossen als er in januari een Afrika Cup én een Asian Cup is?