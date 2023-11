Druk bij Westerlo neemt toe: "Ik zou opteren voor een nieuwe coach"

KVC Westerlo staat momenteel op een teleurstellende 15e plaats in het klassement. Gezien de ambities aan het begin van dit seizoen dubbel zo zuur voor de Kemphanen.

Niet onlogisch dat de coach dan in vraag wordt gesteld na een magere 11 op 45. Door de supporters dan toch, want bij de club zelf staat hij naar verluidt niet ter discussie. OHL en KV Kortrijk, de clubs rond Westerlo in de ranglijst die 16e en 14e staan, hebben hun trainer al heel wat eerder op straat gezet.

We hebben met fervente Westerlo-supporter Jef gepraat. "Persoonlijk geloof ik nog steeds dat Jonas De Roeck een zeer capabele trainer is die bij veel clubs in België zijn plaats kan hebben", begint hij. "Nu is het naar mijn mening ook wel zo, dat ‘op’ wel degelijk ‘op’ betekent."

De Roeck geeft bij een aantal zaken weinig uitleg. Denk maar aan de Fixelles-affaire. "De coach mag natuurlijk fouten maken, maar als het elke week dezelfde fout is die gemaakt wordt, begin je je als supporter toch af te vragen wat er werkelijk speelt. Het jammere hieraan is dat er in principe nooit een woordje uitleg wordt gegeven aan de supporters."

"Ikzelf zou opteren voor een nieuwe coach. Eén die van de spelers terug een ploeg kan maken. Ik geloof nog steeds dat onze kern te sterk is om te degraderen en dat er met de juiste coach terug naar boven kan worden gekeken in het klassement."

"Veel supporters vinden het naar mijn gevoel moeilijk om zich te identificeren met de ploeg en om zich te vinden in de keuzes van de trainer. Het is moeilijk om bijna wekelijks de teleurstelling te verwerken. Elke week ga je met goede hoop kijken naar het team, maar dan worden er foute keuzes gemaakt, slecht afgewerkt of ben je in het nadeel door een beslissing van de ref. Dit is voor de supporters heel frustrerend net omdat de club zoveel voor hen betekent", gaat Jef verder.

Westerlo deed veel transfers deze zomer. Ook enkele waar een een stevig prijskaartje opplakte. De meesten konden hun waarde nog niet duidelijk tonen. Had de club beter moeten doen afgelopen zomermercato?

"Het is moeilijk om hier een duidelijk antwoord op te geven, de reden hiervoor is dat we enkele nieuwe spelers zelfs nog niet in actie hebben gezien. Spelers zoals Mebude en Alcocer werden toch binnengehaald met bepaalde verwachtingen en ook voor een stevig prijskaartje. Dan is het na een volledige heenronde toch ook bizar dat wij, als supporters, nog steeds geen beeld hebben over de kwaliteiten van deze jongens."

Jef zag één groot probleem bij de inkomende transfers. "Het probleem van deze transferperiode was echter niet het gebrek aan jong geweld, maar het gebrek aan ervaring. Een goed voorbeeld hiervan was de verdediging tijdens de match tegen Charleroi. Hierbij was de oudste in de achterhoede slechts 22 jaar (Bryan Reynolds n.v.d.r.). Op die leeftijd is het logisch dat de jongens nog fouten maken, waardoor het misschien handiger zou zijn om hier toch minstens 1 ervaren rot bij te zetten."

"Voor de rest denk ik dat er te weinig verschillende profielen in de kern zitten. Kijk bijvoorbeeld naar onze spitsen, stuk voor stuk in staat om een goed doelpunt te maken, maar vraag ze niet om een actie op poten te zetten. Het probleem is dat dit op het moment wel zal moeten, mede door een gebrek aan rasechte flankspelers. Griffin Yow is daar natuurlijk op dit moment de ontdekking, maar deze jongen kan ook niet elke actie alleen op poten zetten."