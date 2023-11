Tussen Chelsea, Roma, Newcastle en... 'Deze club wil gevraagd bedrag zonder verpinken betalen en Lukaku weghalen uit Londen'

Waar ligt de toekomst van Romelu Lukaku? We vrezen wederom voor een transfersoap. Al is er één partij die Chelsea FC ten allen tijde uit de nood wil helpen.

AS Roma wil Romelu Lukaku na het seizoen definitief overnemen, maar de Romeinen zijn financieel niet krachtig genoeg om de gevraagde 38 miljoen euro op te hoesten. En het is duidelijk: Chelsea FC heeft de vraagprijs bepaald en wijkt daar niét van af.

Newcastle United ziet in Big Rom een ideale aanvalsleider, maar in dit geval is het Lukaku zelf die twijfelt. De Rode Duivel heeft de Premier League na passages bij West Bromwich Albion, Everton FC, Manchester United en Chelsea FC gezien. Bovendien hoopt de aanvaller dat een vruchtbaar EK voor extra interesse zal zorgen.

Toch richting Midden-Oosten?

Ondertussen blijft Al Shabab FC in contact met Chelsea. Dat weten de Engesle kranten. De Saoedische topclub wil het gevraagde bedrag met een vingerknip betalen én van Lukaku één van de bestbetaalde spelers ter wereld maken. Ooit zal de aanvaller toch wel eens gaan luisteren...