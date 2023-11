Ziet een voetbalwedstrijd er binnenkort helemaal anders uit? 'FIFA is helemaal klaar om enkele ingrijpende veranderingen door te voeren'

FIFA wil het voetbalreglement verder moderniseren. Vooral de rol van de scheidsrechter staat centraal in de wijzigingen die er zitten aan te komen. En er komen enkele opvallende veranderingen aan.

De grootste verandering die zal worden ingevoerd is het besluit rond tijdelijke uitsluitingen. Bij hevig protest kan de scheidsrechter een speler voor tien minuten naar de kant sturen. Bij een tweede vergrijp wordt die speler opnieuw tien minuten uitgesloten, maar mag hij daarna niét meer terug in het veld komen. Een vervanging dringt zich in zo'n geval op.

Op dit moment worden de regels al toegepast in sommige Engelse amateurreeksen. The Athletic weet dat het concept vanaf volgend seizoen zal worden getest in de Amerikaanse Major League Soccer. Het is de bedoeling dat de tijdelijke uitsluitingen snel verspreid worden naar alle competities.

Tijdelijke uitsluitingen, uitleg tijdens beslissingen,...

Maar dat is niet alles. FIFA wil bij discussies vermijden dat de scheidsrechter nog wordt omsingeld door spelers. Bij zo'n situaties mogen enkel de aanvoerders nog verhaal halen. Tot slot wil de wereldvoetbalbond dat de VAR-tussenkomsten tijdens de wedstrijd worden gecommuniceerd naar het publiek. Dat is vandaag bij onder meer rugbywedstrijden ook al het geval.