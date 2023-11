Eendracht Aalst slaat terug met ellenlange open brief en wijst met beschuldigende vinger naar media, medewerker en verantwoordelijke jeugdwerking

Eendracht Aalst heeft met een - heel lange - open brief gereageerd op alle commotie rond de club. Kort samengevat komt het erop neer dat er geen problemen zijn en er wordt ook naar verschillende clubmensen met de vinger gewezen.

Hoewel het Aalst als leider in de tweede amateurklasse sportief voor de wind gaat, stapelen de incidenten naast het veld zich volgens mediaberichten op. Er zouden financiële problemen zijn en ook de jeugdwerking werd tijdelijk stopgezet.

In een reactie heeft het bestuur het over "incorrecte, al dan niet bewust foutieve informatie" en wordt tegelijk een oproep gelanceerd "aan iedereen die het Aalsters voetbal een warm hart toedraagt om de sereniteit terug te laten keren".

Volgens Eendracht Aalst is de definitieve afwikkeling van het overnameproces "dat weliswaar trager verliep dan initieel werd ingeschat" begin november afgerond. Het bestuur zegt "te betreuren dat in de media de perceptie wordt gecreëerd dat de club vandaag nog een miljoenenschuld met zich meedraagt, terwijl het tegendeel waar is".

De club betwist ook dat de schuld aan het stadsbestuur 76.000 euro zou bedragen en heeft het zelf over 16.000 euro en "allerminst een onoverkomelijk bedrag".

Verantwoordelijke jeugdwerking krijgt de schuld

Daarnaast noemt het bestuur de berichten over achterstallige schulden voor huur van het jeugdcomplex en gas- en elektriciteitsrekeningen "volledig incorrect". Er wordt met de vinger gewezen naar een verantwoordelijke binnen de jeugdwerking die "paniek en onrust wilde creëren".

Diezelfde persoon heeft volgens de club "zonder enig overleg met het bestuur de beslissing genomen om jeugdtrainingen te annuleren en voor alle jeugdwedstrijden forfait te geven via de geijkte kanalen van de KBVB". Het bestuur zegt te bekijken welke juridische stappen mogelijk zijn en wijst erop dat "met een groot deel van de jeugdopleiders een nieuwe overeenkomst is afgesloten om de continuïteit van de jeugdwerking te garanderen".

Aalst wil ook actie ondernemen tegen een medewerker die "spelersovereenkomsten, belangrijke documenten en facturen achterhield voor het nieuwe bestuur en zelfs vernietigd heeft".

Het bestuur benadrukt verder "korte lijnen te willen behouden met het stadsbestuur en de volledige Aalsterse politiek en hen allemaal te willen betrekken bij ons toekomstproject voor Eendracht Aalst". De club hoopt in 2024 het stadiondossier en de "broodnodige modernisering" van het jeugdcomplex "na jaren van stilstand op het juiste spoor te kunnen zetten".