Lijdensweg bij Club Brugge: "Philippe Clement was de grootste ontgoocheling"

Philippe Clement maakte een straffe passage bij Club Brugge. Toch was niet iedereen even gelukkig met hem als trainer.

Als je aan Jelle Vossen, momenteel aan de slag bij Zulte Waregem, vraagt wat zijn grootste ontgoocheling was, dan moet hij niet lang nadenken.

“Het eerste jaar onder Philippe Clement”, verwijst hij bij HUMO meteen naar het seizoen 2019-2020. “Ik kwam helemaal niet meer aan de bak.”

Voor de eerste match kreeg hij al slecht nieuws te horen. “Carl Hoefkens kwam naar me toe en vertelde dat ik negentiende man was en in de tribune moest plaatsnemen. Dat was serieus slikken.”

Veel was er niet meer weggelegd voor Vossen. “Eén keer nog heb ik een kwartiertje mogen invallen, toen het hele stadion mijn naam scandeerde. Maar dat heeft niets meer veranderd aan mijn situatie. Halverwege het seizoen ben ik naar Zulte Waregem gegaan.”

Vossen was volledig op zichzelf aangewezen. “Op training moest ik apart met Carl Hoefkens op doel afwerken, op wedstrijddagen behoorde ik niet meer tot de selectie. Als ze op verplaatsing speelden, moest ik thuis tien of twaalf kilometer lopen. Dan voel je je heel eenzaam.”

Dan komt opgeven bijzonder dichtbij. “Ofwel geef je op, ofwel ga je door. Ik heb voor het tweede gekozen. In mijn eerste match voor Zulte Waregem scoorde ik meteen twee keer. Had ik het bij Club laten hangen, dan was me dat nooit gelukt. Door die goals wist ik: het is niet allemaal voor niks geweest.”