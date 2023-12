Puertas en Union blijven teleurgesteld achter in Toulouse: "Geen excuses voor"

De opdracht voor Union in Toulouse was vrij duidelijk: winnen. Maar ondanks enkele grote kansen kwam Union niet tot soren en bleef het 0-0. Daardoor zullen er punten geraapt moeten worden tegen Liverpool binnenkort.

Mits een overwinning had Union zich naar een gedeelde tweede plaats kunnen hijsen in de Europa League-groepsfase. Amoura (x2) en Puertas hadden een doelpunt aan de voet maar scoren lukte niet.

"Die moest ik altijd afmaken, daar zijn geen excuses voor", reageerde een teleurgestelde Puertas achteraf bij Sporza. En zijn coach treedt hem bij dat de Brusselaars hadden kunnen en misschien wel moeten winnen.

"We hadden drie grote kansen en nagenoeg niets weggegeven. Dan verdien je het eigenlijk om te winnen. Spijtig genoeg was onze efficiëntie teleurstellend", oordeelde Blessin.

Liverpool

Nu blijft Union drie punten achter op de Fransen en moeten ze hopen dat Lask Linz op de laatste speeldag niet over hen springt; Met de komst van Liverpool wacht er bovendien een klepper op de laatste speeldag.

"Op een goede dag is alles mogelijk maar dan zullen zij een slechte dag moeten hebben", trapt Blessin een open deur in. "Toulouse heeft thuis ook van hen kunnen winnen en Liverpool is al gekwalificeerd dus het is zeker mogelijk", houdt hij de moed erin.

Ook Puertas gelooft nog in de kansen van zijn ploeg. "In het voetbal is alles mogelijk. Thuis met de supporters erbij kan het nog", besluit de Spaanse Zwitser.