Wouter Vrancken smijt eigen speler onder de bus na nederlaag tegen Fiorentina

Racing Genk verloor met 2-1 op het veld van Fiorentina. Eén speler kreeg de wind van voren van zijn trainer.

De man van de eerste helft bij KRC Genk was Alieu Fadera. Dit zowel in goede als in slechte zin. Hij was degene met een grote kans, maar die spijtig genoeg op de paal belande. Anderzijds was hij na zijn gele kaart druk aan het flirten met zijn tweede gele kaart. Wouter Vrancken was verplicht te wisselen.

"We moesten heel vroeg wisselen door omstandigheden en dat speelt mee. Ze zochten hem en anderzijds was het ook niet altijd slim van hem", een ontstemde Vrancken tegenover Sporza.

Het doelpuntenprobleem

Het was wel duidelijk dat het niet alleen aan Fadera lag.

"Maar als je zo een helft speelt op Fiorentina moet je ten eerste een doelpunt meer maken en ten tweede mag je dat tegendoelpunt niet tegen krijgen", analyseert Vrancken.

We waren niet matuur genoeg op die corner. In de tweede helft was het allemaal minder zuiver en dat was jammer. We kunnen ons nog kwalificeren en we gaan er nog voor", blijft Vrancken de hoop erin houden.