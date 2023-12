Bondscoach Domenico Tedesco is duidelijk over kansen van Rode Duivels op EK: "Op papier zijn we misschien favoriet maar..."

Zaterdag vond de loting voor het EK in Duitsland plaats. België neemt het in groep E op tegen Slovakije, Roemenië en een derde tegenstander die nog niet bekend is.

Na de loting reageerde bondscoach Domenico Tedesco over de kansen van de Rode Duivels in groep E. België vermijd de grote namen en zit in een relatief makkelijke groep. Toch is Tedesco voorzichtig in zijn antwoord.

"Op papier zijn we misschien favoriet in deze groep en we hebben inderdaad enkele grote namen vermeden, maar voetbal wordt op het veld gespeeld, niet op papier. Kijk bijvoorbeeld naar Slovakije: zij werden tweede in de groep van Portugal en verloren maar twee keer, telkens nipt van Portugal."

Op de vraag of België het EK kan winnen antwoordde de Duitser als volgt: "Jullie mogen dromen, maar wij niet. In het voetbal kan je niets plannen, je moet het nemen zoals het komt. Het werk kan beginnen."