Brian Riemer geeft verrassing in opstelling prijs voor bekerduel tegen Standard

Na de overwinning van Anderlecht op Westerlo, kan paars-wit zich richten op de bekerwedstrijd tegen Standard. Brian Riemer maakte al een naam bekend die in zijn basiself zal staan.

In drie dagen tijd is Anderlecht twee keer gastheer van Standard. Eerst is er het bekerduel op donderdag om 20u30. Clasico of niet, Brian Riemer bereidt zich voor op enkele wijzigingen.

Na de overwinning op Westerlo gisterenavond bevestigde hij aan Het Nieuwsblad dat Maxime Dupé zal keepen, net als in de vorige wedstrijd tegen RAAL.

Dupé heeft sinds 31 oktober niet meer gespeeld en zal donderdag dus tussen de palen staan. De doelman kwam afgelopen zomer over van Toulouse.