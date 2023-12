Carl Hoefkens spreekt klare taal over zijn ex-ploeg Club Brugge

Zondag trekt Carl Hoefkens met Standard naar Club Brugge. De ex-trainer zit naar zijn eigen mening in een gemakkelijke positie voor zijn eerste terugkeer.

Carl Hoefkens won de heenwedstrijd tegen Club Brugge met 2-1. Nu moet hij terug naar het eerst terug naar Jan Breydelstadion voor een duel met zijn ex-ploeg.

De wedstrijd staat al van voor de start van het seizoen met rood gemarkeerd in de agenda van Hoefkens, zoveel mag duidelijk zijn.

“Het wordt mijn eerste keer als bezoekende coach in Brugge. Het zal dus een speciale wedstrijd worden. Dat steek ik niet weg. Ik heb vele jaren doorgebracht bij Club. Ik ken er bijna iedereen. Ook de spelers en hun kwaliteiten”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

En Hoefkens spreekt klare taal over zijn ex-ploeg. “Ik weet ook dat ze zichzelf voor de start van het seizoen hebben uitgeroepen tot de grootste titelkandidaat. Dat ze vonden dat zij de beste ploeg en de sterkste kern hadden. De druk ligt dus bij hen.”

Iets waarvan Hoefkens wel wil profiteren. “Wij zullen proberen om iets te doen, maar voor ons is dit geen wedstrijd die we moéten winnen. Ik zou graag zeggen van wel, maar zo ver zijn we nog niet. Zij zijn de titelfavoriet. Wij zijn een challenger voor de top zes die strijdt tegen clubs met een groter budget.”