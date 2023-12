Cercle-coach Muslic geeft supporters mooi vooruitzicht

Cercle Brugge gaat zondagavond op bezoek bij Union SG. Een leuke wedstrijd tussen de nummers één en vier in het klassement.

Miron Muslic presteerde al erg goed met Cercle Brugge dit seizoen. Het belooft zondag dan ook een leuk duel te worden tegen Union.

"Het is de eerste tegen de vierde in de rangschikking. Een topmatch", begint hij op de clubwebsite. "Met in het achterhoofd: onze vorige ontmoeting van acht, negen weken geleden toen we in eigen huis verloren."

"Dit was niet onze beste wedstrijd. Union is de voorbije weken zeer goed en constant aan het presteren. Zij zetten ons toen tegen de muur. We zijn ons daar van bewust."

Muslic weet dat de fans waar zullen krijgen voor hun geld. "Union is net als ons deze manier van voetballen gewend. Het wordt zondagavond een match met veel inzet, waarbij de fans zich geen seconde zullen vervelen. En ook wij zullen aanvallen. Het kan een wedstrijd met veel doelpunten worden."