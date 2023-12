De loting is bekend! Tegen deze landen speelt België op het EK

De landen waar België tegen zal spelen zijn bekend. Op het eerste zicht een haalbare kaart.

België zal op het EK in groep E spelen. Hierin nemen de mannen van Tedesco het op tegen Slovakije en Roemenië. De derde tegenstander is Israël, Bosnië en Herzegovina, Oekraïne of IJsland.

Het is nog niet bekend wie de derde tegenstander zal zijn. Deze landen spelen in 2024 nog kwalificatiewedstrijden. Slovakije en Roemenië zijn twee tegenstanders waartegen de Belgen geen moeite zouden moeten hebben.

In de EK-kwalificatie eindigde Slovakije knap tweede in de stand achter Portugal. Roemenië werd zelfs groepswinnaar in een groep met Zwitserland. Beide landen haalden in de kwalificatie 22 op 30.