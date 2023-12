Deze bekende gezichten zal België treffen op het EK in groep E

Onze Rode Duivels spelen op het EK in Duitsland tegen onder meer Slovakije en Roemenië. De derde tegenstander is nog niet bekend.

Bij zowel Slovakije als Roemenië lopen een paar bekende gezichten rond. Spelers met een verleden in onze Belgische Jupiler Pro League. De derde tegenstander van de Rode Duivels wordt Israël, Bosnië en Herzegovina, Oekraïne of IJsland.

Bij Roemenië speelt onder meer Nicolae Stanciu. De floptransfer van Anderlecht speelt momenteel bij Damac FC in de Saudi Professional League. Ook Ianis Hagi, ex-Genk, en Razvan Marin spelen bij Roemenië. Die laatste maakte in 2019 de overstap van Standard naar Ajax voor maar liefst 12,5 miljoen.

Ook in Slovakije loopt iemand bekend rond: Patrik Hrosovsky. De 31-jarige Slovaak speelt bij Genk en woont ook in België. In 2019 nam Genk Hrosovsky over van het Tsjechische Viktoria Plzen voor 5,2 miljoen.