Dit verwacht de organisatie van het EK in Duitsland van de Rode Duivels

Vandaag wordt er geloot voor het EK van volgend jaar in Duitsland. Iets na 18 uur weten de Rode Duivels waar ze aan toe zijn.

Om 18 uur start de loting van het EK in Duitsland. De Rode Duivels zitten in de eerste pot en ontlopen zo enkele toplanden, maar toch zijn enkele straffe duels zeker niet uitgesloten.

Het EK wordt georganiseerd door toernooidirecteur Philipp Lahm. Hij kijkt enorm uit naar wat zijn landgenoot Domenico Tedesco met de Rode Duivels kan presteren in zijn thuisland.

“Hij doet zijn job heel goed bij België”, zegt de wereldkampioen van 2014 bij Sporza. “Zijn spelstijl past bij de ploeg en de structuur staat er. Nu moet hij zich bewijzen op een groot toernooi.”

Dat bevestigen lukte de voorgaande edities vaak niet. “België is de voorbije toernooien vaak een van de favorieten geweest. Ze hebben goede spelers, deze keer zet ik ze net onder de topfavorieten Frankrijk en Engeland. Daarna staan er veel in de rij, zoals Spanje en België.”

Wat van Duitsland verwacht mag worden is niet zo simpel in te schatten. “De laatste tijd spelen we niet zo goed, maar de ploeg heeft wel kwaliteit in huis. En met het enthousiasme van het thuispubliek is er veel mogelijk. Ik ben benieuwd.”