Felice Mazzu en Claudio Cacapa tegenover elkaar na RWDM tegen Sporting Charleroi

Dat trainers soms een andere wedstrijd zien is normaal, maar na RWDM tegen Sporting Charleroi is er toch wel een groot verschil.

De wedstrijd

Over de eerste helft daar kunnen we kort over zijn. Er was niet veel te zien in Molenbeek. Beide ploegen hadden de opdracht gekregen om de nul te houden.

In de tweede helft was er meer spektakel te beleven. Het was vooral Sporting Charleroi dat het voortouw nam en het doel van RWDM belegerde. Het volledige wedstrijdverslag kan je HIER nalezen.

Beide trainers hadden na de wedstrijd een hele andere blik over wie dat had moeten winnen.

"We hebben vandaag genoeg gecreëerd en hadden een goeie organisatie, maar ik ben teleurgesteld voor mijn spelers. Ze verdienden vandaag 3 punten. Het terrein lag er ook niet makkelijk bij, maar we hebben wel getoond dat we wilden winnen. Ik ben ook blij dat mijn spelers getoond hebben dat ze nog zin hebben om te strijden", vertelde hij tegenover Sporza.

Claudio Cacapa

"Als je de echte kansen bekijkt, verdienden wij eigenlijk meer. Defourny heeft inderdaad enkele reddingen moeten doen, maar wij hadden enorme kansen met Mercier en Mboup. Uiteindelijk was het vandaag wel niet goed genoeg om te winnen. We moeten die punten dus ergens anders gaan zoeken", start de zoektocht van Cacapa.