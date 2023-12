Franky Van Der Elst slaat ambities van PO1-ploeg kapot: "Daarvoor net te min"

Het worden belangrijke weken voor Standard en Carl Hoefkens. Als ze richting play-off 1 willen, dan moeten ze zich nu laten zien.

Standard speelt zondag op bezoek bij Club Brugge, een uitwedstrijd die ze al tien jaar niet meer konden winnen en Franky Van Der Elst heeft geen goed nieuws voor de ploeg van trainer Carl Hoefkens.

“Ze zijn onregelmatig. Ze hebben een mooie reactie getoond tegen Genk. Hun ambitie is Play-off 1. Ik gun het hen, maar denk eerlijk gezegd dat ze daar net wat te min voor zijn”, klinkt het bij Van Der Elst in Het Nieuwsblad.

“Ze teren nog te vaak op enthousiasme, op Sclessin dat geweldig tekeer kan gaan. Maar eens buiten Luik wordt het moeilijk, zeker in de topmatchen. Antwerp: 6-0. Gent: 3-1”, haalt de analist de naakte cijfers boven.

Het zijn de weken van de waarheid voor de Rouches. “Als ze hun ambitie kracht willen bijzetten, is dit het moment een statement te maken. Erna moeten ze eerst voor de beker en dan voor de competitie naar Anderlecht. Dat is van het zwaarste dat je in België kan hebben.”

Een week die het verdere verloop van de competitie voor Standard helemaal zou kunnen bepalen. “In het slechtste geval ben je na zo'n week de beker kwijt en kan je je ambitie voor Play-off 1 helemaal opbergen.”