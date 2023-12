Glen De Boeck heeft prachtige woorden voor KV Kortrijk-fans

KV Kortrijk neemt het zaterdag op tegen KAS Eupen. Na twee opeenvolgende 3-0 nederlagen wordt het tijd voor de hekkensluiter om punten te pakken.

Na KAS Eupen volgt de bekerwedstrijd tegen RWDM en een competitieduel tegen KVC Westerlo. Dit zijn wedstrijden waarin ze bij KVK kunnen laten zien dat ze er nog staan.

Glen De Boeck weet ook dat het mogelijk is tegen Eupen. De Panda's staan zelf 13e in de stand. "Het wordt -6° daar in Eupen, het veld zal hard liggen, de omstandigheden zullen moeilijk zijn, maar dat geldt voor de twee ploegen. Het is dus geen excuus. Als we top zijn, kunnen we winnen", begon De Boeck volgens de clubwebsite.

"Trouwens zonder individuele fouten konden we ook iets halen tegen Mechelen, maar na een kwartier stond het om die reden al 0-2. En dan zag je dat deze jonge groep zich daar niet over heen kon zetten. Conditioneel waren we zeker OK. We hadden 66% balbezit, maar het gaat niet om voetballen om te voetballen, het gaat om scoren. Dat probeer ik de groep elke dag bij te brengen", gaat hij verder.

Hij heeft ook nog enkele erg mooie woorden voor de supporters. "Ik heb de mannen toegesproken. Als ik zie hoe de supporters de spelers hebben opgejut met vuurwerk en aanmoedigingen voor de wedstrijd, dan loop ik door een muur voor hen! Ja toch?"