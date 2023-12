KVK-doelman Tom Vandenberghe is matchwinnaar in kelderkraker tegen Eupen die eindigde op een gelijkspel

Vandaag stond er een belangrijke partij op het programma onderaan het klassement. Eupen ontving thuis KV Kortrijk in een ijskoude wedstrijd Am Kehrweg.

Het aantal supporters in Eupen was bijna op twee handen te tellen. Weinig mensen waren afgezakt naar het Duitstalige gedeelte van België. De supporters die wel kwamen opdagen konden zich niet verwarmen aan een goede wedstrijd.

De eerste helft was dan ook niet om over naar huis te schrijven. Grote kansen bleven uit en zowel Eupen als Kortrijk speelde weinig klaar. Eupen was de betere en was steeds gevaarlijk met de snelle spits Nuhu.

De tweede helft was beter. Eupen kwam via Victor Palsson verdiend op voorsprong. Kortrijk moest komen en wachtte tot het allerlaatste moment om gelijk te maken, en hoe!

De doelman van Kortrijk rukt in de laatste minuten mee op voor een corner. Wat de veldspelers niet lukte kon de doelman van Kortrijk wel. Tom Vandenberghe kopte de corner met wat geluk binnen en maakte zo gelijk in de laatste minuten van de wedstrijd.

Met een gelijkspel schieten beide ploegen weinig op. KV Kortrijk bengelt nog steeds troosteloos laatste in de stand. De Panda’s staan 13de en daarmee ook in de degradatiezone.