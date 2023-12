Miljoenenverlies, maar extra JPL-club komt met plannen voor nieuw stadion

Een nieuw stadion neerpoten in België, het is geen gemakkelijke opdracht. Vraag dat maar aan eens aan het bestuur van Club Brugge.

Enkele clubs uit de Jupiler Pro League hebben plannen voor een nieuw stadion en daar mag je sinds vandaag nog eentje bij zetten: Westerlo.

De club sloot het voorbije boekjaar af met een verlies van 8,4 miljoen euro, het totale verlies loopt ondertussen op tot 36,7 miljoen euro. De Kemphanen investeren echter sinds de overname en de vernieuwingen zijn nog niet ten einde.

Zo werd er een nieuw oefencomplex gebouwd, ter waarde van vijf miljoen euro. “Het is een fase waar we als club door moeten en die we ingecalculeerd hebben”, aldus CEO Wim Van Hove aan Het Nieuwsblad.

En er zijn nog meer uitgaven en nieuwigheden gepland, zo laat Van Hove nog weten. “De nieuwe investeringen bepalen op dit moment de financiële resultaten. Ook volgend jaar verwachten we geen winst.”

Concreet zijn ze nog niet, maar er zijn wel zaken die men wil verwezenlijken. “Er liggen namelijk ook plannen klaar voor een nieuw stadion”, voegt Van Hove er aan toe.