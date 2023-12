Nu al goed nieuws voor Rode Duivels

De UEFA heeft de bonussen voor Euro 2024 bekendgemaakt. Wat er ook gebeurt, de Belgische voetbalbond is al verzekerd van €9,25 miljoen.

De UEFA verdeelt in totaal 331 miljoen euro onder de teams die deze zomer deelnemen aan de Euro. Dit werd aangekondigd op zondag. De verdeling van het bedrag werd uitgelegd.

Alle landen ontvangen al een kwalificatiebonus van €9,25 miljoen. Daar komt 1 miljoen euro bij voor elke overwinning in de groepsfase, of 500.000 euro in het geval van een gelijkspel. Na de groepsfase gaan de bonussen omhoog.

Als België zich plaatst voor de laatste 16, ontvangt het 1,5 miljoen euro. Als de Rode Duivels de kwartfinales bereiken, ontvangen ze 2,5 miljoen en 4 miljoen voor een halve finale. De ongelukkige finalist wordt beloond met nog eens 5 miljoen, terwijl de winnaar 8 miljoen ontvangt.