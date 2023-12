Opvallende grap tijdens EK loting blijft een mysterie

De loting is bekend, België speelt tegen onder andere Slovakije en Roemenië in groep E. Tijdens de ceremonie speelde zich een opvallende grap af.

Tijdens de ceremonie waren er luide seksgeluiden te horen. Een grapjas speelde deze geluiden af in de zaal en dat zorgde voor veel verontwaardiging. Ook op sociale media stromen reacties binnen over de grap.

De grap toverde een glimlach op het gezicht van onder andere ceremoniemeester Giorgio Marchetti. Ook ex-Manchester City speler David Silva kon zijn glimlach moeilijk verstoppen terwijl hij balletjes aan het trekken was.

Het is nog steeds niet duidelijk wie de mysterieuze grappenmaker is. De seksgeluiden stopten pas toen groep A volledig compleet was. Waarschijnlijk zat de persoon zelf in de zaal.