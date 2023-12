Roberto Martinez heeft een duidelijk doel op het EK en spreekt vol lof over sterspeler: "Ik heb nog nooit zo'n voetballer gezien"

De ex-bondscaoch van de Rode Duivels, Roberto Martinez, is momenteel aan de slag bij Portugal en wil met onder andere Cristiano Ronaldo het EK winnen.

Van 2016 tot 2022 was Martinez zes jaar bondscoach van de Rode Duivels. Met België kon de Spanjaard geen prijzen pakken. Nu is hij bondscoach van Portugal en heeft hij zijn pijlen op het EK gericht.

Het doel is simpel: winnen. "We mogen ons niet gek laten maken", vertelde Martínez aan Marca. "Het doel is om het EK te winnen, maar niemand weet hoe je dat moet doen. We moeten het wedstrijd per wedstrijd bekijken."

Daarnaast spreekt hij ook vol lof over sterspeler Ronaldo die op het EK 39 jaar oud zal zijn: "Ik heb nog nooit een voetballer met zo veel ervaring gezien die nog steeds zo'n drang heeft om elke training de beste te zijn. Hij wil elk potje winnen, komt als eerste toe en vertrekt als laatste. Dat zie je ook aan zijn ploegmaats.".