RWDM houdt de adem in voor Pierre Dwomoh!

Pierre Dwomoh zou wel eens even buiten strijd kunnen zijn. De RWDM-speler raakte geblesseerd in de wedstrijd tegen Charleroi.

Ondanks het puntje tegen Charleroi kan RWDM nog niet tevreden zijn. Dat niet alleen op het vlak van het klassement. De Brusselse club staat elfde en zag ook Pierre Dwomoh uitvallen met een blessure.

Helemaal op het einde van de wedstrijd bleef Pierre Dwomoh nog vele minuten op de grond liggen bij de trainers. Eén van hen gebaarde snel naar de bank om een wissel te vragen.

Volgens de eerste berichten lijkt het erop dat Dwomoh in zijn been is geraakt en mogelijk last heeft van een gescheurde spier. Op een persconferentie bleef Claudio Caçapa ontwijkend: "Pierre sprak over een probleem met zijn adductoren, maar ik denk dat het niet ernstig is. Ik hoop dat hij er dinsdag bij zal zijn."