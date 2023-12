'Stevige versterkingen op komst voor KV Kortrijk'

KV Kortrijk miste zijn competitiestart en dat voelen ze nu nog altijd. Ook een trainerswissel bleek niet de gouden oplossing.

Glen De Boeck kon eventjes het vuur weer in KV Kortrijk brengen, maar het blijft bijzonder moeilijk voor de Kerels. De valse competitiestart na de mislukte overname waarbij heel veel tijd verloren werd heeft een grote impact gehad op het sportieve luik.

“Dit draai je niet om in een paar weken”, is Glen De Boeck heel erg duidelijk in Het Nieuwsblad, al staat opgeven zeker niet in zijn woordenboek.

“Dat ligt niet in mijn aard en ik heb dat ook aan de groep gezegd. Het helpt nu niks om in de zetel te gaan zitten en af te vragen waarom we daar staan. Ik probeer dit vooral recht te trekken en niet naar de klassering te kijken.”

Want dat doet de situatie niet veranderen. “Daar wordt niemand ook beter van, ik weet dat we laatste staan, maar dat is het dan ook. Vraag me niet hoe groot de kloof met de rest is wat dat interesseert me nu geen bal.”

Volgens de krant zijn er echter stevige versterkingen op komst tijdens de wintermercato. Er zou voor elke linie één nieuwkomer aangetrokken worden, het liefst jongens met de nodige ervaring op hun conto.