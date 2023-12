🎥 Unieke beelden uit de kleedkamer: Mignolet doet tactische uitleg voor duel tegen Besiktas

Club Brugge pakte deze week uit met een straffe zege op Besiktas. Nochtans had men zich aan een heel moeilijke wedstrijd verwacht, maar het werd uiteindelijk 0-5, met onder andere twee doelpunten van Igor Thiago.

Blauwzwart deelde op zijn sociale media een knappe video die een blik achter de schermen geeft van hoe de spelers deze wedstrijd beleefden. Een mooi stukje, dat je hieronder kan bekijken.

Daarin is onder andere te zien hoe Simon Mignolet voor de wedstrijd vertelt hoe Club Brugge dit tactisch moet aanpakken.

“Op hun helft moeten we op elke moeilijke bal vol gaan”, vertelt de doelman van Club Brugge. “We gaan en veroveren die bal. Schiet vanop afstand, zodat Thiago of een andere spits van dichtbij kan binnentikken

Bekijk hieronder de video van Club Brugge in Besiktas.

A peek behind the curtain. 📽️

Relive #BJKCLU from a different 𝐩𝐨𝐯. 😍 pic.twitter.com/REzE3NoNF5