Warm ontvangst voor Hoefkens op Jan Breydel? "Dat helpt hem niet vooruit"

Zondag speelt Carl Hoefkens met Standard op Club Brugge. Het is zijn eerste keer op bezoek bij zijn ex-club.

Wedstrijden met dubbele bodems en oude bekenden die elkaar tegenkomen. Een klassieker als Club Brugge-Standard past helemaal in dat rijtje.

Voor Carl Hoefkens is het zondag een opvallende terugkeer naar ‘zijn’ ploeg waar hij enkele maanden hoofdtrainer was, maar ondanks een schitterende campagne in de Champions League toch ontslagen werd.

Georges Leekens is ervan overtuigd dat Hoefkens niet met revanchegevoelens terugkeert naar het Jan Breydelstadion en heel sereen met de situatie zal omgaan.

Dat hoort nu eenmaal ook bij de trainersjob, ontslagen worden. “Want er zijn nu eenmaal geen garanties. Vincent Kompany is, ondanks zijn heldenstatus, buiten gewerkt bij Anderlecht, om maar één voorbeeld te noemen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Carl wist dat die dag zou komen, en je kunt er absoluut over discussiëren of dat terecht was, maar rancune helpt hem niet vooruit. Ik ben er zeker van dat hij goed ontvangen zal worden”, voegt Leekens er nog aan toe.