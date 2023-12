🎥 Uitblinker woedend na wissel en negeert zelfs coach: "We gaan er zeker over praten"

Mohamed Amoura was alweer heel beslissend voor Union SG. De Algerijnse aanvaller zorgde voor de 1-0 en de pre-assist voor de 2-0. Maar net toen zijn tweede doelpunt werd afgekeurd werd hij gewisseld. En daar was hij allesbehalve blij mee.

Amoura trok zonder zijn coach een blik waardig te gunnen naar de kleedkamer en maakte daar ook nog kabaal en slaande bewegingen. Nochtans had hij 73 minuten alles gegeven en had hij veel energie verspild. En er staan nog veel en belangrijke matchen op het programma in de maand december.

Alexander Blessin reageerde er rustig op. "We gaan er zeker over praten, maar op dit moment heb ik geen problemen met een speler die emotioneel reageert. Hij wil altijd negentig minuten spelen, maar ik vond het niet opportuun."

"Hij moet wennen aan de opeenvolging van wedstrijden. En er staan er in december nog veel op het programma. Ik hou van discipline, maar nu til ik er niet te erg aan. Zijn lichaam en fitheid moeten wennen aan zoveel matchen."