Analisten zien "heel makkelijke groep" voor Duivels, maar waarschuwen voor loodzwaar vervolg: "Spanje, Frankrijk of Nederland"

Een groep met Slovakije en Roemenië en nog een team dat zich nog moet plaatsen, dat is gewoon heel haalbaar. Meer nog, volgens analisten Gert Verheyen en Peter Vandenbempt is de eerste plaats een must.

"De trainer zal het nooit toegeven of zeggen, maar wij mogen het wel: het is gewoon een makkelijke groep", aldus Verheyen bij Sporza. "Als je kijkt naar het verleden van die landen op grote toernooien, moet je ver teruggaan om iets fatsoenlijks te vinden."

"Als je naar alle groepen kijkt en je vraagt aan een neutrale supporter wat de makkelijkste groep is, dan zal die "E" zeggen. Neen, ik zie voorlopig geen concurrent voor de eerste plek in de poule."

Na de groepsfase kunnen we wel andere kalibers tegenkomen. Spanje, Kroatië of Italië zijn mogelijkheden. "Als je je groep wint - daar gaan we toch van uit - dan speel je tegen de derde uit groep A, B, C of D", schetst Vandenbempt de situatie.

"Uit groep B zou dat zomaar Spanje, Kroatië of Italië kunnen zijn. Uit D kan het Frankrijk of Nederland zijn als een van hen het laat afweten."

En bij een tweede plaats in de groep spelen we tegen de tweede uit groep D, grote kans dat dat ofwel Frankrijk of Nederland is.