Bestuur Westerlo geeft de redenen voor ontslag De Roeck, maar ook spelers krijgen veeg uit de pan

Westerlo liet na de nederlaag tegen Anderlecht met pijn in het hart Jonas De Roeck vertrekken. De Kempenzonen waren dit seizoen in een moeilijk parket terecht gekomen en geraakten daar niet uit. Vice-voorzitter Hasan Cetinkaya gaf meer tekst en uitleg.

Uiteraard is de nederlaag tegen Anderlecht niet dé reden van het ontslag. Het was niet tegen paars-wit dat Westerlo de punten dit seizoen moest pakken. "In de laatste 26 wedstrijden hebben we slechts drie keer gewonnen. Dat is te weinig", aldus Cetinkaya bij GvA.

De Turkse bestuurder denkt dat er genoeg kwaliteit in de groep zit, maar het ontbreekt aan een ander cruciaal gegeven. "Je moet ook vechtersmentaliteit tonen. Die was tegen Anderlecht gewoon niet aanwezig. Na 20 minuten hadden we 0-4 achter kunnen staan."

De Roeck deed het vorig seizoen wel goed, maar zijn spelers konden dit seizoen niet aan het gewenste niveau voldoen. "Voor mij zijn de spelers nog altijd de grootste verantwoordelijken voor deze situatie, daarna komt de trainer. Tegen OHL heeft deze ploeg wel vechtlust getoond. Waarom kan je dat dan een paar weken later niet meer?"

"Ik had echter wel het gevoel dat het voor Jonas te moeilijk was geworden om het tij nog te keren. Hij is blijven zoeken naar oplossingen: nieuwe spelers, nieuwe tactieken, … Als een coach verliest, begrijp ik dat."