Club Brugge staat opnieuw in de top zes, maar toch nog wat werk: "Dat was onze fout vandaag"

Club Brugge heeft voor de tweede keer op rij gewonnen in de Belgische competitie en pakt 7 op 9. Blauw-zwart schuift zo op naar de vijfde plaats in het klassement.

Club Brugge begon bijzonder goed tegen Standard, al na drie minuten legde Igor Thiago de 1-0 binnen. In de eerste tien minuten wervelde Club, maar daarna zakte het tempo en bleven ook meer kansen uit.

"Dat was onze fout vandaag", gaf verdediger Jorne Spileers nadien toe. "Vooral in de eerste helft hebben we niet doorgeduwd, terwijl we dat wel hadden moeten doen. Maar uiteindelijk winnen we met 2-0, dus erg is het niet."

"De coach had gevraagd om realistisch te spelen vandaag, tegen zijn ex-ploeg, en revanche van de nederlaag daar (2-1, nvdr.). Ik denk dat we dat top hebben gedaan en we ook verdiend hebben gewonnen."

Club weer in de top zes

Dankzij de 2-0 zege tegen Standard komt Club Brugge ook weer de top zes binnen. Club Brugge stond sinds de nederlaag in Kortrijk eind oktober niet meer in de top zes, maar komt daar nu toch weer in.

"Van buitenaf wordt er dan gezegd dat er crisis is als je als Club Brugge niet in de top zes staat. We zijn een goede reeks aan het neerzetten en als we dat blijven doorzetten mogen we naar boven kijken."