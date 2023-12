Confrontatie met ex-bondscoach op het EK? Roberto Martinez ziet een droomfinale mogelijk

Roberto Martinez loodste Portugal ongeslagen doorheen de kwalificaties, waardoor het land plots bij de favorieten gerekend wordt voor het EK van volgend jaar in Duitsland. In Groep F nemen ze het op tegen Tsjechië, Turkije en een land uit de play-offs.

“We mogen niet ontevreden zijn met onze groep”, vertelde de ex-bondscoach van de Rode Duivels na de loting. “We hebben enkele dagen extra om voor te bereiden en spelen in het centrum van het land. Op het vlak van verplaatsingen zit het dus goed. De logistiek zit goed en daarop bouwen we.”

Martinez had ook de loting van België gevolgd. “Ik kijk nooit te veel naar tegenstanders want je weet nooit hoe het gaat op zo’n toernooi. Een nummer drie kan plots in de halve finales zitten. De groep van de Belgen geeft ook extra voorbereidingstijd en ook daar zit de logistiek goed. Daar zullen ze wel blij mee zijn.”

Tot een confrontatie met België zal het niet meteen komen. Beide landen kunnen elkaar pas ten vroegste in de finale treffen, op voorwaarde dat ze allebei hun groep winnen. Anders is een clash in de kwartfinales al mogelijk. “Is dat zo? Ik hoopte al dat het niet te vroeg in het toernooi zou zijn”, lachte de Catalaan. (Belga)