Here to stay? De indrukwekkende statistieken van Ejuke na zijn eerste basisplaats bij Antwerp

Antwerp won zaterdagavond met het kleinste verschil van OH Leuven. En hoewel hij geen voet had in het doelpunt, viel Cidera Ejuke toch enorm op bij de Great Old.

Het was de eerste keer dat Ejuke in de basis mocht plaatsnemen van trainer Mark Van Bommel. Na in totaal 10 invalbeurten kreeg de Nigeriaan eindelijk zijn kans. HIj deed dat vanop de linkerflank waardoor Balikwisha naar rechts moest en Muja op de bank plaats nam.

Nagenoeg de hele eerste helft was Ejuke een gesel voor zijn rechtstreekse opponent Richie Sagrado. Bijna de hele wedstrijd rukte Antwerp op langs de linkerflank. Halverwege de eerste helft was hij dicht bij een assist voor Janssen maar de Nederlander kwam een schoenmaat tekort.

95 procent

Ejuke dribbelde erop los, had 5 geslaagde dribbels maar vooral 56 van zijn 59 passes vonden een ploegmaat. In totaal had hij 85 balaanrakingen, alomtegenwoordig dus. Niemand op het middenveld of in het aanvallende compartiment van Antwerp had zoveel balaanrakingen en passes.

Ejuke én Balikwisha vs Ejuke of Balikwisha

Het doelpunt van Antwerp startte ook vanop de linkerflank maar via Balikwisha en Janssen. Nadien wisselden Ejuke en Balikwisha elkaar meer af maar wanneer één van de twee vanop rechts moesten vertrekken, kwam er minder gevaar uit de speler in kwestie..

© photonews

Zit Van Bommel dan met een probleem dat zijn twee beste spelers van het moment op dezelfde positie moeten staan? "Nee", vond hij na de wedstrijd. "Op links lag er nu eenmaal meer ruimte omdat Thorsteinsson hoger stond dan Mendyl aan de overkant. Balikwisha kan evengoed op rechts spelen", was hij overtuigd.

Het lijkt een vanzelfsprekendheid dat Antwerp de komende wedstrijden zal starten zoals tegen OH Leuven maar zal Van Bommel ooit een keuze moeten maken wie hij op de linkerflank zet en wie op de bank?