Met man en macht: zo lag het veld van Union er een uur voor de match bij

Bij Union hebben ze iedereen opgeroepen om het veld sneeuwvrij te komen maken. Medewerkers, vrijwilligers en stewards zijn in sneltempo de sneeuw aan het verwijderen.

He sneeuwt nog steeds boven Brussel, maar met een 30-tal man moet het wel lukken om het veld klaar te krijgen voor de opwarming van beide teams. Ze zijn aan de slag met sneeuwblazers, sneeuwscheppen en borstels.

De vraag is of de sneeuw straks ook nog gaat blijven liggen, want het lijkt er niet op dat het snel gaat stoppen. Ter herinnering: in het Dudenpark ligt geen verwarmde grasmat.