Muslic zingt de lofzang van Union en wijst hun grootste kwaliteit aan: "Dat is het verschil tussen hen en de andere topteams"

Union SG en Cercle Brugge hebben een liefdesverhouding. De fans verzoenden al voor en tijdens de match met elkaar, maar ook de coaches toonden heel veel appreciatie voor elkaar. Miron Muslic zong zelfs de lofzang van de Brusselse club.

Muslic had natuurlijk veel liever met een punt vertrokken. "Er was ontgoocheling in de kleedkamer, want we hebben er alles aan gedaan", aldus de coach. "Ik had nog benadrukt dat we de tweede bal moesten hebben, want van daaruit lanceert Union zijn spitsen, dat is één van hun grote kwaliteiten."

"En jawel, zo werd Amoura weggestuurd. Meteen de bal vooruit en ze maken het af. Ze hebben geen medelijden in de box, ze zijn genadeloos. Dat is het verschil tussen Union en de andere topteams. Ze zijn klinisch in de beide zestiens. Machida, Burgess en Mac Allister maken achteraan ook geen fouten. Dat is een grote kwaliteit", zei Muslic nog.

Om eraan toe te voegen. "Wij hadden nog twee grote kansen, maar Union had ons evengoed vroeger kunnen afmaken. Maar je zag de vermoeidheid bij hen na hun Europese match. Ik ga hen komen steunen tegen Liverpool en wens hen alle succes.",