Nu al de meest opvallende figuur van de speeldag: "Ik wou mijn kleren uitdoen"

Zoveel gebeurt het natuurlijk niet: een keeper die in de slotfase mee in de aanval trekt en dan ook nog scoort. Tom Vandenberghe ging Proto en Bodart achterna met zijn doelpunt in de slotfase tegen Eupen.

De doelman van Kortrijk ging door het lint na de gelijkmaker. Achteraf ging de brede lach niet van zijn gezicht. “Deze wedstrijd ga ik niet snel vergeten”, vertelde hij aan HLN. “Het is een moment om te koesteren, want dit maak ik waarschijnlijk nooit meer mee."

"Felipe (Avenatti, red.) zei dat ik naar de tweede paal moest lopen en die bal kwam daar ook. Ik dacht dat de keeper van Eupen mijn inzet nog ging pakken, maar het geluk stond eindelijk eens aan onze kant.”

Toch wat optimisme

Vandenberghe spurtte meteen het hele veld over en werd bedolven onder zijn ploegmaats. “Ik was door het dolle heen en wist met mezelf geen blijf. Ik twijfelde om mijn kleren uit te spelen, maar helaas was het te koud. Het was mooier geweest om zo’n moment te beleven in het Guldensporenstadion, maar je hoort mij niet klagen. Een goal is een goal.”

Al schiet Kortrijk er niet meteen veel mee op. "Het was een belangrijke treffer, want anders liep Eupen weer drie punten uit en werd het moeilijk om hen nog in te halen. Dankzij mijn late gelijkmaker is er terug wat optimisme."