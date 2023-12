Seksgeluiden tijdens EK-loting: hier kwamen ze vandaan

Velen keken gisteren vreemd op tijdens de EK-loting: tijdens de uitzending waren er duidelijke seksgeluiden te horen. Dat zorgde voor heel wat hilariteit. Het bleek achteraf om een grap te gaan van een YouTuber en die maakte zich ook al bekend.

De Duitser 'Jarvo' had het op zich genomen om wat animo te brengen tijdens de loting. Daniel Jarvis publiceerde op X een filmpje dat intussen al een miljoen keer bekeken is. Hij legt precies uit hoe hij te werk is gegaan.

Terwijl hij naar de loting kijkt, haalt hij zijn telefoon boven en begint een nummer te toetsen. Even later hoort iedereen duidelijk kreunen in de zaal. Jarvis had een telefoon in de zaal verstopt en seksgeluiden als ringtone ingesteld.

In de zaal begreep niemand waar het vandaan kwam en iedereen keek elkaar verbaasd aan. Duits bondscoach Julian Nagelsmann keek verontwaardigd rond. De presentatoren en UEFA-ceremoniemeester Giorgio Marchetti lieten de show gewoon doorgaan, maar het ging allemaal al heel snel viraal.