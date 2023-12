Southgate einde contract bij Engeland: "Dit wordt een toernooi zoals vanouds"

Engeland plaatste zich voor het EK in Duitsland. De verwachtingen voor Euro 2024 zijn alvast hooggespannen.

Engeland presteerde de voorbije jaren zeer goed onder bondscoach Southgate. Hij was de voorbije acht jaar de trainer van Engeland. Na het EK in Duitsland loopt zijn contract af en mogelijk eindigt zijn opdracht na Euro 2024.

“Het is duidelijk dat het in de goede richting gaat”, vertelde Gareth Southgate na de loting in het Duitse Hamburg. “Op de FIFA-ranking staan we op de derde plaats en de kwalificaties sloten we af met acht zeges en twee draws.”

“We kwamen als winnaar uit de zwaarste kwalificatiegroep, maar dat behoort nu tot het verleden en volgend kalenderjaar begin je er weer opnieuw aan. We worden gerespecteerd voor onze resultaten en het voetbal dat we brengen, maar we willen ook die volgende stap zetten en dat is wat ons motiveert.”

Southgate voelt een groot verschil met de periode voor hem. “Het belangrijkste verschil is dat we nu heel wat meer toernooi-ervaring hebben. Hopelijk kunnen we onze fans weer onvergetelijke avonden bezorgen, zoals dat ook op de vorige toernooien het geval was.”

“Die fanervaring zal nu wel helemaal anders zijn. Voor de supporters was het moeilijk om in Rusland en Qatar te geraken, terwijl we op het EK van 2021 nog maar net uit een COVID-periode kwamen. Dit zal echter weer een toernooi zoals vanouds worden, zoals ik ze destijds gekend heb, als speler en supporter. Daar kijken we heel hard naar uit.”