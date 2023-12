Thomas Vermaelen heeft een duidelijke boodschap "Wen eraan. Leer ermee leven"

Thomas Vermaelen moest na het vertrek van Roberto Martinez plaatsmaken als assistent bij de Rode Duivels. Nu is hij bij de U18 en U20 aan de slag.

De komst van bondscoach Domenico Tedesco als opvolger van Roberto Martinez betekende meteen ook het einde van Thomas Vermaelen als assistent. Hij bleef echter bij de voetbalbond in dienst bij de jeugdploegen.

Vermaelen is niet blind voor de kritiek die er geregeld op de Rode Duivels is, maar denkt er allemaal het zijne van. Dat geldt niet in het minst voor de achterhoede van de nationale ploeg, die het meest onder vuur ligt.

“De verdediging kan het nooit goed doen. Het is wel grappig”, vertelt Vermaelen aan Het Laatste Nieuws. “Ook als ik naar andere landen kijk, is het eerste waar ze kritiek op geven de defensie.”

Vermaelen heeft dan ook een duidelijke boodschap voor deze linie van de nationale ploeg richting de toekomst. “Dus, verdedigers, ik zou zeggen: 'Wen eraan. Leer ermee leven.' Het is nu eenmaal zo, en het zal niet snel veranderen.”