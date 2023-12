Zet Hoefkens hem ook tegen Club Brugge op de bank? Franky Van Der Elst is duidelijk

Straks staat het duel tussen Club Brugge en Standard op de agenda. Kamal Sowah zit normaal weer op de bank.

Standard kende een heel moeilijke seizoensstart, maar staat ondertussen weer ‘onder de mensen’. Carl Hoefkens trekt straks voor het eerst terug naar het Jan Breydelstadion om zijn ex-ploeg Club Brugge partij te geven.

Idem dito voor Kamal Sowah, al zit die normaal gezien weer op de bank bij de Rouches. Hayao Kawabe is één van de beste nieuwkomers dit seizoen en neemt zijn plaats al eventjes in.

“Hij heeft gevoel voor positie kiezen en de rust om te scoren. En verdedigend doet hij ook wel zijn ding. 't Is een goeie ploegspeler. Maar ik denk niet dat hij de ploeg zelf op sleeptouw kan nemen”, zegt Franky Van Der Elst in Het Nieuwsblad.

Dat vraagt toch wel enige uitleg. “Hij werkt hard, maar heeft volgens mij niet de fysionomie of power om heel de ploeg mee te trekken. 't Is niet sleuren en trekken in de duels.”

Dat hij Kamal Sowah op de bank houdt is volgens Van Der Elst normaal. “Puur naar rendement toe vind ik dat logisch: hij scoort gewoon makkelijker dan Sowah. En van Balikwisha hoeft hij ook even geen concurrentie te vrezen. Die heeft het helemaal verkorven.”