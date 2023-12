Eén wijziging in basiself voor bekermatch van Anderlecht al duidelijk

RSC Anderlecht speelt donderdag de achtste finale van de Croky Cup. Tegenstander is Standard, dat zondag verloor bij Club Brugge.

RSC Anderlecht is goed op dreef in de competitie en heeft momenteel de tweede plaats in handen. Ook in de Croky Cup wil paarswit het zo goed mogelijk doen.

Om door te stoten naar de kwartfinales moet het donderdag voorbij Standard. De troepen van Brian Riemer geven de Rouches deze week twee keer partij, want ook zondag is Standard de tegenstander, maar dan in de competitie.

Riemer zal zijn elftal donderdag ongetwijfeld op enkele plaatsen wijzigen, om bepaalde spelers zo wat rust te geven.

Eén wijziging is volgens Het Laatste Nieuws wel al helemaal zeker. Niet Kasper Schmeichel, maar wel Maxime Dupé zal donderdag bij Anderlecht onder de lat staan.

De Fransman was de absolute nummer één bij paarswit, maar door de komst van Schmeichel in het slot van de zomermercato verloor hij plots zijn plekje.

Ook in de zestiende finales van de Croky Cup, toen tegen La Louvière, stond Dupé in doel in plaats van de Deen.