📷 Fans van Real Madrid hebben geweldige verrassing voor Thibaut Courtois

Thibaut Courtois volgde de wedstrijd van Real Madrid door zijn blessure nog altijd noodgedwongen vanop de tribune. Hij was zaterdag van de partij tegen Granada om zijn ploegmaten te steunen.

Vanuit de VIP-boxen volgde Courtois de wedstrijd. De supporters van De Koninklijke hadden alvast iets moois in petto want ze scandeerden luidkeels de naam van hun geblesseerde doelman.

De doelman wist het gebaar meer dan wat te appreciëren, stond meteen recht en begroette de fans voor hun mooie actie.

Courtois herstelt momenteel van een gescheurde kruisband. Tegen mei van volgend jaar zou hij opnieuw inzetbaar zijn.

Thibaut Courtois thanking the fans yesterday after they were chanting his name. 🙏🤍 pic.twitter.com/s29AVzYPB2