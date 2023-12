Marc Degryse ziet dat Roberto Martinez wel heel veel geluk heeft met Portugal door EK-loting

Roberto Martinez loodste Portugal vrij gemakkelijk naar het EK. Het zou wel eens de grote titelkandidaat kunnen worden, precies door de loting.

Portugal werd voor het EK van volgend jaar in Duitsland in groep F geloot, met Turkije, Tsjechië en de winnaar van een play-offreeks ook in de poule.

Maar Marc Degryse keek al wat verder en deed een opvallende vaststelling. “Ik heb het schema zitten bekijken en dan valt mij op dat Portugal, indien zij hun groep winnen, geen andere groepswinnaar treft tot in de halve finale”, zegt Marc Degryse aan Het Laatste Nieuws.

Een enorme meevaller voor Portugal én Martinez. “Ik schat ze nochtans net iets lager in dan Frankrijk en Engeland. Ik geloof niet dat Cristiano Ronaldo net als in 2016 zijn land nog naar een EK-titel kan loodsen. Ook al heeft Martínez goud in handen. Op elke positie staat een speler die actief is bij een topclub in een topcompetitie.”

Toch wil Degryse nog niet echt vooruitblikken op het EK zelf. Er kan nog zoveel gebeuren. “Je weet hoe dat gaat met analyses na een loting voor een groot toernooi: eenmaal we daar zijn, blijft vaak niets meer van de logica over. Eerst maar eens zien hoe onze Duivels zich klaarstomen. En of we De Bruyne topfit krijgen.”