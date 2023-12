Meer dan een afwerker: 'IJskonijn' Dolberg brengt Anderlecht belangrijk spelaspect bij dat ze allang misten

Anderlecht swingt op het ritme van zijn Denen. Met name Kasper Dolberg maakt grote indruk. De spits zit al aan tien doelpunten, maar zijn waarde is niet alleen uit te drukken in goals. Voor het eerst sinds lang heeft paars-wit zo'n type spits.

Dolberg is niet meteen te vergelijken met Aleksandar Mitrovic, zo lijkt het toch. Maar de Deen heeft wel kwaliteiten die ook Mitrovic had: hij houdt de bal bij en is met de rug naar doel niet van de bal te zetten. Dat is iets wat Anderlecht de voorbije seizoenen niet had van zijn nummer 9's.

Targetman en afwerker in één

Nmecha en Zirkzee waren technisch mogelijk iets sterker dan de Deen, maar schuwden het duel. Ze speelden vooral met het gezicht naar doel en moesten in de loop aangespeeld worden. Dolberg vraagt de bal ook met een man in zijn rug, houdt bij en kaatst.

Hij staat daarbij stevig op zijn benen. Bij Anderlecht hebben ze het er trouwens al eens met de scheidsrechters over gehad hoeveel geniepige trappen hij tegen zijn kuiten krijgt. En dat is dan ook weer een kwaliteit van 'Het IJskonijn': hij klaagt niet.

'Emotionele rollercoaster', dat kent Dolberg niet

Dolberg speelt gewoon zijn match. Hij krijgt wel eens te horen dat hij te stoïcijns is na een doelpunt, maar zijn mentaliteit zorgt er ook voor dat een tegenstander hem niet uit de match kan halen met overtredingen of opmerkingen. Hij reageert nooit op een fysieke provocatie en speelt gewoon door. Getuige daarvan zijn één enkele gele kaart dit seizoen.

Jesper Fredberg wrijft zich nog steeds in de handen dat hij hem kon halen. Brian Riemer heeft dan weer een goeie band met zijn landgenoot en begrijpt hem, wat in zijn andere clubs niet meteen het geval was. Dolberg kent geen emotionele rollercoasters. Dat maakt hem makkelijk te coachen.

Riemer heeft hem na de verliesmatch tegen Standard zelfs aangesproken op zijn verantwoordelijkheden. Hij verwacht niet dat hij een vocale leider is, maar wel dat hij de ploeg bij de hand neemt in moeilijke momenten. En dat heeft Dolberg ter harte genomen. Hij zorgt er nu voor dat hij telkens een aanspeelpunt is als ze onder druk liggen.

En ja, met Champions League-voetbal zouden ze hem wel kunnen overtuigen dat nog een jaartje langer te doen voor paars-wit...