Nederlandse bondscoach zit er helemaal niet mee: "Hoe vaker je verliest..."

Oranje wordt op Euro 2024 gekoppeld aan Frankrijk. Als er nu één land was dat de Nederlanders niet wilden lootten, dan waren het wel onze zuiderburen.

“Voor de rest denk ik dat het een prima loting is, al heb ik weinig beeld van Oostenrijk. Wel hebben ze een aantal spelers dat bij grote clubs speelt. Het is even afwachten”, zei Koeman bij ESPN.

Dat de laatste tegenstander pas laat gekend zal zijn is volgens Koeman geen nadeel. “Ik geloof niet dat dat lastig is. Je kan wedstrijden terugkijken en in maart moeten de landen volle bak spelen als ze bij het EK aanwezig willen zijn. Er zijn dus nog twee wedstrijden in de play-offs die écht ergens om draaien.”

Voor velen is het al duidelijk wie de play-offs zal winnen. “Polen het sterkste land? Dat weet ik niet. Je moet Wales ook niet onderschatten. En volgens mij win je ook niet makkelijk uit bij Finland.”

En met Frankrijk zit Koeman helemaal niet in. “Ik zeg maar: hoe vaker je verliest, des te dichter je bij de overwinning komt. Met name tegen Frankrijk.”