Bij Club Brugge nooit een echte kans, nu één van de toptalenten in de Serie A (met deze wereldgoal als voorlopig hoogtepunt)

Het doelpunt van het weekend komt uit de Serie A, en het werd gescoord door een Belg. Een mooie gelegenheid om naar Cyril Ngonge te kijken, die België heeft verlaten om zich te kunnen bewijzen.

Het is alsof hij het beter moet doen dan anderen om zich te laten opmerken in België. Twee jaar na het maken van een van de doelpunten van het jaar met een 'scorpion kick', heeft Cyril Ngonge (23 jaar) het dit weekend opnieuw gedaan.

Al Mapei Stadium la festa è del Verona, che batte 3-1 lo Spezia con due gol di Cyril Ngonge e resta in Serie A.



📷 IMAGO / Action Plus pic.twitter.com/5RnhhpHkgO — Ultimo Uomo (@lUltimoUomo) June 12, 2023

De aanvaller van Hellas Verona scoorde de gelijkmaker (2-2) met een prachtige omhaal tegen Udinese. Vervolgens was hij de assistent bij de gelijkmaker van voormalig speler van Oud-Heverlee Leuven, Thomas Henry, in blessuretijd (3-3).

[🎥: @ESPNnl]#FootNL #GROAZ pic.twitter.com/klfhaePWCq

Cyril Ngonge a marqué l’un des buts du week-end avec ce superbe geste acrobatique ⚡️



(@SerieA) pic.twitter.com/uXEJznY8XA — Footballogue (@Footballogue) December 4, 2023

Sinds zijn beroemde 'scorpion kick' heeft Ngonge zijn status versterkt, met enkele doelpunten uit het niets, zodat het Belgische voetbal hem niet vergeet. Als de naam Ngonge maar weinig wordt genoemd in het land waar hij opgroeide tot zijn 20e, komt dat vooral omdat zijn geschiedenis in de Pro League beperkt is tot twee basisplaatsen bij Club Brugge onder Ivan Leko.

Nooit een echte kans bij Club Brugge

Dat was in 2018. Destijds deelde hij met een zekere Loïs Openda de kruimels die overbleven van Emmanuel Dennis, Wesley Moraes en de andere sterren van de aanval van Brugge. Net als zijn leeftijdsgenoot vond Ngonge zijn redding in een vertrek, ondanks dat hij het boegbeeld was van de Brugse jeugd.

De inwoner van Ukkel maakte bijvoorbeeld deel uit van het Youth League-team 2018/2019 onder leiding van Rik De Mil, met twee overwinningen op de jongeren van Atletico Madrid. In dat team speelden ook jongens als Charles De Ketelaere, Maxim De Cuyper en Noah Fadiga. Ngonge scoorde 4 doelpunten in 5 wedstrijden.

Maar Ivan Leko en zijn opvolger Philippe Clément gaven hem niet zo'n belangrijke rol in het eerste team als De Ketelaere, die snel werd gepromoveerd tot dé gekoesterde schat van het opleidingscentrum. Ngonge werd uitgeleend aan de U21 van PSV.

In plaats van definitief de deuren van het eerste elftal te openen, zoals bij De Cuyper, maakten zijn goede prestaties in de Nederlandse Eerste Divisie (7 doelpunten en 3 assists) hem bekend in Nederland. Hij verliet Brugge definitief en tekende bij RKC Waalwijk, in de Eredivisie, eind zomer 2020.

Bij onze buren bevestigde de zoon van Michel Ngonge (aanvaller bij Seraing en La Louvière in de jaren negentig) zijn vaardigheid aan de rechterkant op het hoogste niveau en ging vervolgens naar FC Groningen. Tien doelpunten en drie assists later verhuisde hij naar Italië. In januari 2023 voegde de linkspoot zich bij Hellas Verona.

Nog steeds de redder van Hellas Verona?

Hij liet meteen van zich horen door twee doelpunten te maken in zijn eerste twee basisplaatsen. Maar een enkelblessure zorgde ervoor dat hij uit de basiself werd gehaald. Hij moest wachten tot het einde van het seizoen om weer een basisplaats te krijgen in een team dat slechts met moeite zou overleven, dankzij twee goals van je weet wel wie in de play-offs tegen Spezia.

Zijn teller staat dit seizoen al op 4 doelpunten en 2 assists. Een straffe prestatie voor iemand die speelt in een team dat opnieuw onderaan staat. In de voetbalwereld verwachten de waarnemers niet dat hij lang in Verona blijft. De voormalige Belgische U21-international zijn waarde zien vermenigvuldigen met vijf sinds zijn komst naar Italië een jaar geleden.

In die periode meldt Opta dat hij de op één na jongste speler is die betrokken is bij 10 doelpunten, achter het toptalent van Napoli Khvicha Kvaratskhelia.