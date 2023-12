De trein vertrokken bij Club Brugge? Toch nog enige voorzichtigheid inbouwen en wel hierom

Het seizoensbegin van Club Brugge was niet makkelijk, met resultaten die de ondergrens overschreden. De laatste weken begint het echter te lopen. Is de trein vertrokken? Toch nog voorzichtig blijven.

Het was een beeld van een gefrustreerde Ronny Deila net voor de laatste internationale break. Zijn team had zojuist gelijkgespeeld tegen Cercle (0-0), mede door enkele uitstekende reddingen van Warleson. Aan de andere kant redde Simon Mignolet zijn team zelfs van een zeer vervelende nederlaag.

Deila begon te irriteren

Naast de symbolische lading van deze derby moest Club zich absoluut herstellen na de verdiende nederlaag tegen Union Saint-Gilloise. Als we het overzicht verbreden, stonden de Bruggelingen zelfs op één schamele overwinning in hun laatste zeven Pro League-wedstrijden. Weinig trainers weerstaan zoiets, vooral gezien de druk om resultaten te behalen na een nachtmerrieachtig seizoensbegin.

Achter zijn onveranderlijk zelfverzekerde taal begon Ronny Deila te irriteren. Terwijl veel internationals terugkeerden van hun nationale team, verklaarde hij nog nooit zo'n intensiteit op de training te hebben gezien dit seizoen. Toch lijkt de dynamiek sindsdien hem gelijk te geven.

Schitterend in de Conference League, realistisch tegen Standard Sinds die zwakke vertoning tegen Union heeft Club Brugge vijf wedstrijden gespeeld. Vijf keer hield het de nul, waarvan twee keer in de Conference League. Op Europees niveau leverde het team zelfs zijn referentiewedstrijd af door met 0-5 te winnen op het vijandige veld van Besiktas.

Efficiëntie is terug?

In de competitie is Club terug in de top 6, voorbij Cercle, met als doel de derde plaats van Gent, dat slechts drie punten meer heeft, in het vizier.

Gisteren speelde blauw-zwart niet hun beste wedstrijd van het seizoen, maar ze hoefden niet te forceren om Standard te verslaan (2-0). Het verschil met de afgelopen weken zat deels in de doeltreffendheid. Tegen de Rouches eindigden de eerste twee gerichte schoten in het doel.

Het zal deugd gedaan hebben aan doelpuntenmakers Igor Thiago en Philip Zinckernagel, die de laatste weken niet echt succesvol waren in de laatste fase.

Bekritiseerde duo's

In het evenwicht van het team is de opkomst van het duo Onyedika - Vetlessen en het centrale duo Spileers - Mechele ook belangrijk. Als daarbovenop jongens als Bjorn Meijer, Casper Nielsen en Ferran Jutgla voorgoed afrekenen met hun fysieke problemen, zal Deila voor enkele dilemma's worden gesteld. Zeker gezien Andreas Skov Olsen en Antonio Nusa ook terugkeren in het traject.

Toch is er nog werk aan de winkel voor Ronny Deila. Na weken van verbazing, is het belangrijk om niet in het tegenovergestelde uiterste te vervallen. In de laatste twee wedstrijden heeft Club telkens een zeer gunstig wedstrijdverloop gehad met een openingsdoelpunt in de eerste vijf minuten, eerst tegen gedemotiveerde Turken die onderaan de groep stonden, en daarna tegen een Standard-team dat moeite heeft buitenshuis.

Hoewel de huidige reeks minder spectaculair is dan de opeenvolging van hoge scores tegen Eupen, RWDM en in de voorrondes van de Conference League eind augustus, vormt het toch een interessantere basis voor de rest van het seizoen. Dit moet worden bevestigd in de komende weken, vooral tijdens de confrontatie met Gent over 15 dagen.