Sportief, maar ook naast het veld miserie: Stijn Vreven zegt of hij stap naar KV Oostende beklaagt

KV Oostende degradeerde vorig seizoen naar de Challenger Pro League. Momenteel loopt het niet voor de kustploeg, zowel op als naast het veld.

KV Oostende miste zijn competitiestart volledig in de Challenger Pro League en bengelde zelfs even helemaal onderin. De club staat momenteel dertiende in de rangschikking en kan elk punt heel erg goed gebruiken.

Maar ook extrasportief loopt het voor geen meter. De club zit in financiële moeilijkheden. Er is al een transferverbod en puntenaftrek dreigt eraan te komen, maar het faillissement zou heel erg nakend zijn.

“KV Oostende moet gewoon dringend worden overgenomen”, zegt trainer Stijn Vreven aan Het Belang van Limburg. “Er zijn natuurlijk potentiële kandidaten, maar een definitieve deal is er nog niet. Dat is ook niet zo gek, want zo'n overname is vaak een werk van lange adem.”

En veel tijd is er niet meer. “Liefst zo snel mogelijk, want dat is gewoon noodzakelijk voor deze club. Gelukkig weegt de situatie nog niet door op onze jonge spelersgroep, die zich op het veld voor de volle honderd procent geeft.”

Vreven beklaagt de overstap naar KVO nog altijd niet. “Integendeel, ik heb het hier prima naar mijn zin. Oostende is een mooie club om voor te werken, met veel aangename collega's. Ook woon ik hier vlak aan de zee, dus is het leuk om hier te werken en te leven.”